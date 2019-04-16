Dünyanın 5G ağ üzerinden ilk görüşme testi Pekin’de yapıldı

Söz konusu konuşma testinin, önceki 4G şebekelerine yapılan güncellemelerin yeni mobil teknoloji jenerasyonu 5G hizmetlerine uyarlanmasından sonra gerçekleştirildiği vurgulanırken, denemenin 5G telefonları arasında net bir ses kalitesi sağlanmasıyla tamamlandığı belirtildi. Söz konusu test kapsamında ayrıca, iki telefonun da daha önceden kayıtlı kart ve numarasının 5G ağında kullanılması için değiştirilmediği belirtildi.

Çin Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, geçen Aralık ayında ülkenin önde gelen telekom taşıyıcıları China Mobile, China Unicom ve China Telecom’a, şirketlerin 5G testleri için frekans bandları sağlamıştı.