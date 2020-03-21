Dünyada yeni tip Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı.

21 Mart 2020, Cumartesi 10:09 Son Güncelleme:
- A +
Dünyada yeni tip Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Yeni tip Corona virus (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip Corona virüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...