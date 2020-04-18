Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 1 milyon 527 bin 64'e ulaştı.

Tedavi edilen vakaların 1 milyon 470 bin 28'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 57 bin 36 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Vaka sayısı 2 milyon 263 bin 52'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 154 bin 827 kişi hayatını kaybetti.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek artması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

ABD, tedavi altındaki 609 bin 597 kişi ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, onu 106 bin 962 vakayla İtalya, 96 bin 40 ile İspanya, 94 bin 868 ile Fransa, 93 bin 772 ile İngiltere, ve 68 bin 146 ile Türkiye ve 51 bin 645 ile Almanya izliyor.