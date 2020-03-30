Dünyada futbolun oynandığı iki yer: Belarus ve Nikaragua

Corona virüs, tüm dünyayı etkisi altına alırken beraberinde futbol dahil tüm spor branşlarını da durdurma noktasına getirdi. Avrupa’da futbol Belarus hariç, her yerde durduruldu. Dünyada da Belarus dahil Nikaragua (Orta Amerika’da), Türkmenistan (Orta Asya’da), Burundi (Afrika’da) ve Myanmar (Güney Doğu Asya’da) futbol devam ederken, salgının şiddetini artırması sonrası maçların oynandığı iki yer olarak elde; Belarus ve Nikaragua kaldı! FIFA sıralamasında 87. sıradaki Belarus futbolu, bir anda Avrupa’nın gözbebeği haline geldi. Ülkede 94 korona vakası tespit edilirken, henüz ölüm haberi gelmedi. Ligin 2. maçları geçtiğimiz hafta sonu da yine seyircili olarak oynanmaya devam etti.

Dört kolla sarıldılar

Ortalama 2 bin taraftar önünde oynanan maçlara, bir anda bahisçiler ve diğer ülkeler adeta dört kolla sarıldı. Daha önce 9.5 milyon nüfuslu ülke sınırları dışında kimse lig maçlarının özetini bile vermezken, tam 10 ülke şu an Belarus Ligi’nin yayın haklarını satın almış durumda. Bir anda gelirlerini artıran ülkede futbol otoriteleri, bunun oyuncuları da daha kaliteli karşılaşmaların oynanması adına motive ettiğini düşünüyorlar.

Cumhurbaşkanı: Virüs nerede?

Belarus’un aynı zamanda buz hokeyi tutkunu Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko yaptığı bir maçın ardından verdiği röportajda, “Dizlerinin üzerinde yaşamaktansa, ayakta ölmek daha iyidir. Burada virüs yok! Onları uçarken gördün mü? Ben görmedim. Soğuk en iyi sağlıktır! Spordan ve buzdan daha iyi bir virüs ilacı yok” diye konuştu.

Burası Nikaragua

Coronadan 1 kişinin öldüğü Nikaragua’da protestocuların hedefindeki devlet başkanı Daniel Ortega, ligdeki 10 takımın 9’una maddi destek veriyor. Ortega, yeni bir ayaklanma çıkmaması adına futbolu da kullanıp, oyuncuları zorla sahaya çıkartıyor.