TFF 1.Lig ekiplerinden Keçiönregücü'nü çalıştıran 74,5 yaşındaki Hamdi Yılmaz, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in 110 lig ve 79 ülke arasında yaptığı araştırmada aktif görev yapan en yaşlı teknik adam oldu. Hamdi Yılmaz'ın ardından 74 yaşındaki Jesualdo Ferreira sıralandı. TFF 1.Lig ise tüm ligler içinde teknik adam yaş ortalaması en yüksek lig olarak araştırmaya damga vurdu.

Premier Lig'de Roy Hodgson, Hollanda'da Dick Advocaat

Listede beş büyük lig takımlarından Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson da var. 72,86 yaş değeri ile Hodgson 4.sırada yer alırken eski Fenerbahçe teknik direktörlerinden Dick Advocaat 72,73 yaş değeri ile beşinci sırada yer aldı. Süper Lig 'de ise aktif en yaşlı isim 66 yaşındaki Fatih Terim





TFF 1.Lig teknik adam yaş ortalaması 54,92

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in yaptığı araştırmada 1.6.2020 tarihi itibariyle TFF 1.Lig ekiplerinde görev alan teknik adamların yaş ortalaması 54,92 olarak gerçekleşti. Böylece araştırmada yer alan 110 lig arasında TFF 1.Lig ilk sırada yer aldı





TFF 1.LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





Keçiörengücü, geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 10.sırada yer alıyor. Son olarak Bursaspor 'u sahasında 1-0 yenen Ankara ekibi, geçen sezon 2.Lig Beyaz Grup'ta ilk sırada yer alıp TFF 1.Lig'e yükselmişti. Hamdi Yılmaz'ın teknik sorumlu olduğu Keçiörengücü takımının antrenörü ise 1979 doğumlu Serkan Özbalta. Takımı yönlendiren isim yine eski bir futbolcu olan Serkan Özbalta'nın olduğu gözlere çarpıyor.









TFF 1.Lig 124 gün ile teknik adamların görev süresi en düşük ikinci lig oldu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in 110 ligi kapsayan araştırmasına göre ortalama 124 gün takımın başında kalan TFF 1.Lig teknik adamların görev süresi en az düşük ikinci lig oldu. Bu alanda ilk sırada ise İtalya Serie B ortalama 122 gün ile yer aldı



