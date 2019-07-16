Dünyaca ünlü yıldızlar kulüpsüz kaldı!

Liglerin sona ermesinin ardından uzun bir süre geçti. 1 Temmuz 2019 itibariyle de Avrupa’nın 5 büyük liginde forma giyen birçok yıldızın sözleşmeleri sona erdi. Ancak bu tarihin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen her takımın dikkatini çekebilecek seviyede olan bu isimler yeni kontratlar alamadı. Son olarak Premier Lig ekibi West Ham’da görev yapan file bekçisi Adrian’ın yanı sıra Atletico Madrid’in efsane sol beki Filipe Luis, stoper Gary Cahill ile tecrübeli sağ bek Dani Alves’in kulüp bulamaması dikkat çekti.

Hücum hattı yanıyor

Orta sahada Claudio Marchisio, Markel Susaeta, Leroy Fer ve Hatem Ben Arfa gibi tecrübeli isimler yer aldı. Fakat hücum hattındaki isimlerin halen kendine kulüp bulamaması şaşkınlıkla karşılandı.

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Daniel Sturridge’a halen bir talip çıkmadı. Marsilya ile yeniden çıkışa geçen Mario Balotelli de kendine bir kulüp bulamazken, Porto’nun yıldızı Yacine Brahimi de boşta kaldı.

Mertcan Polat