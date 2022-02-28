Garena, Free Fire'ın yeni küresel marka elçisi olarak 21. yüzyılın pop müzik ikonu BTS’i duyurdu. İş birliği; dünya çapında en çok dinlenen gruplardan biri olan BTS’in, mart ayında daha önce görülmemiş bir etkinlik için Free Fire dünyasına girmesini sağlayacak.

BTS’in çekicilik ve etkileyiclikleri ile küresel bir fenomen olduğunun altını çizen Garena Free Fire Yapımcısı Harold Teo, “Marka elçimiz olarak BTS'i ağırlamaktan heyecan duyuyoruz ve mevcut iş birliği planlarımızı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. BTS'i Free Fire evrenine getirmek, oyuncularımıza oyuna katılmaları, toplulukla sosyalleşmeleri ve yeni deneyimlerin keyfini çıkarmaları için çok daha etkili olacak” dedi.

Dünya çapında milyonlarca kişinin beğeni ve sevgisini kazanan BTS, dünyanın en çok dinlenen müzik gruplarından biri oldu. BTS hayranları ve tutkulu Free Fire oyuncuları, hem oyun içinde hem de oyun ötesinde gerçekleştirilecek bir dizi iş birliği etkinliğini heyecanla bekleyebilirler.