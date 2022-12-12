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Dünya Yüzme Şampiyonası başlıyor

13-18 Aralık tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrinde gerçekleşecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bu gece TSİ 03.00'te başlayacak.

12 Aralık 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Dünya Yüzme Şampiyonası başlıyor

13-18 Aralık tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrinde gerçekleşecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyona'nda Türkiye kadınlarda; Deniz Ertan, Merve Tuncel, Nida Eliz Üstündağ, erkeklerde; Berkay Ö.Öğretir, Doruk Tekin, Emre Sakçı, Mert Kılavuz, R.Oğulcan Gör, ve Ümitcan Güreş olmak üzere 9 sporcuyla yer alacak.

Şampiyonada yarışlar bu gece TSİ 03.00'te başlayacak. Yarışın ilk gününde; 400m serbestte Merve Tuncel ve Deniz Ertan, 100m sırtüstünde Rasim Oğulcan Gör, 50m kelebekte Ümitcan Güreş, 1500m'de Mert Kılavuz ve 4x100m serbestte Erkek Milli Takımımz mücadele edecek.

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