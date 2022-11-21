Tarihte ilk kez sezon ortasında oynanan Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibiyle Ekvador arasındaki mücadeleyle başladı.

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DÜNYA KUPASI'NIN PERDELERİNİ VALENCİA AÇTI

4. kez (2002, 2006, 2014) Dünyya Kupası'nda boy gösteren Ekvador, ilk kez bu büyük kupada yer alan rakibini mağlup etmeyi başardı. Al Bayt Stadı'nda oynanan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği maçı biri penaltıdan olmak üzere Enner Valencia'nın attığı 2 golle mağlup eden Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, A Grubu'na galibiyetle başladı.

BİR GOLÜ DE İPTAL EDİLDİ

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Ekvador, Valencia'nın 16. dakikada penaltıdan ve 31. dakikada kafayla attığı gollerle 2-0 öne geçti. Valencia'nın bir golünün de ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği karşılaşmayı Ekvador 2-0 kazandı.





Tüm dünyanın izlediği turnuvanın açılış maçında Valencia'nın gösterdiği performans izleyenleri büyülerken dünya basınında da Fenerbahçe 'nin yıldızı yer aldı. İşte dünyadaki Valencia manşetlerinden bazıları;

'SÜPERMAN VALENCİA'

Marca: Ekvador’un golcü yıldızı Enner Valencia yarım saatte attığı 2 golle Katar’ı paramparça etti.

AS: Açılış maçında Valencia'dan gelen erken goller, ev sahibi taraftarların stadı erken terk etmesine neden oldu.





Gazetta dello Sport: Dünya Kupası açılış maçında başrol Enner Valencia'nın oldu. Attığı golde 1.74'lük boyuna rağmen müthiş yükselen Valencia'ya Süperman ismi takıldı.

Corriere dello Sport: Fenerbahçeli Valencia şov yaptı, açılış maçında toprak sahiplerini çabucak nakavt etti.

'EV SAHİBİNE DEHŞETİ YAŞATTI'

Daily Mail: Dünya Kupası’nın perdelerinin açıldığı maçta Enner Valencia’nın ilk yarıdaki performansı Ekvardor’a zaferi getirdi

The Sun: Valencia'nın 2 golü ev sahibine dehşeti yaşatırken yarısı boş olan Al Bayt Stadı'nı sessizliğe gömdü





TECRÜBESİZLİĞİ VALENCİA CEZALANDIRDI

Mundo Deportivo: Ekvador, açılış gününde ev sahibinin tecrübesizliğini Enner Valencia'nın golleriyle cezalandırdı.

L'Equipe: Valencia'lı Ekvador son derece zayıf olan rakibi Katar'ı rahatlıkla yendi. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)