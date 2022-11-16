Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Meksika’nın Guadalajara şehrinde gerçekleşen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 62, 67 ile erkekler 80 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye’den İkra Kayır, Mervenur Erdem ve Enbiya Taha Biçer mücadele etti. Kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İkra Kayır, ilk turda Honduras'tan Sheylee Dayane Lopez Hernandez'i, ikinci turda Fas'tan Safia Salih'a karşı kazanarak, adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda ev sahibi Meksika'dan Itzel Velazquez ile karşılaşan genç sporcu rakibine 2-1 mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Erkekler 67 kiloda Enbiya Taha Biçer, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Ukrayna'dan Vladyslav Bondar'ı yenerek adını son 16’ya yazdırdı. Bu turda ev sahibi Meksika'dan Bryan Salazar'a mağlup olan milli sporcu organizasyonu bu ekapta noktaladı.

Kadınlar 67 kiloda mücadele eden Mervenur Erdem, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Çin'li Mengyu Zhang'a mağlup olarak şampiyonaya bu turda veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 68 kiloda Ferhat Can Kavurat madalya için mücadele edecek. (İHA)