Dünya şampiyonu Zeynep Çelik’in hedefi olimpiyat madalyası

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Zeynep Çelik, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da aynı başarıyı göstererek tarihe geçmeyi hedefliyor.

IBSA büyükler dünya sıralamasında 57 kiloda ilk sırada yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un görme engelli milli judocusu Zeynep, Portekiz’deki Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmayı garantiledi.

Kariyerinde önemli başarılar bulunan görme engelli judocu Zeynep’in yeni hedefi, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya elde ederek adını tarihe yazdırmak.

Milli judocu Zeynep Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Judo Şampiyonası için zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, şampiyonada en güçlü rakipleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Geçen ay Kazakistan’daki Dünya Kupası’nda da birinci olduğunu ifade eden Zeynep, Portekiz’de Özbek, Güney Koreli, Çinli ve Japon rakiplerini yenerek altın madalyayı kazandığını anımsattı.

Milli judocu, altın madalya için kürsüye çıktığında farklı duygular yaşadığını dile getirerek, "Rakiplerimin hepsinin olimpiyat ve dünya dereceleri vardı. Bir söz vardır ’Her şampiyon yenilmez değildir.’ diye ben de alanındaki en iyi sporcuları mağlup ederek altın madalya kazandım. Bundan sonra bir süre dinleneceğim. Fazla ara vermeden Tokyo için çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullandı.

- "Şampiyon olup herkesi sevindirmek istiyorum"

Kendisini artık daha zorlu bir sürecin beklediğini anlatan Zeynep, sorumluluğunun arttığını aktardı.

Zeynep Çelik, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreç içerisinde daha iyi çalışmam ve konsantrasyon sağlamam gerekiyor. Ben de bunu iyi yapıyorum. Dünya Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde ettim. Bundan sonraki adımım 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanmak olacak. Bu başarıyı ülkeme getirmek istiyorum. En büyük hedefim bu, ülkemi ve milletimi orada temsil edeceğim. Orada şampiyon olup herkesi sevindirmek istiyorum. Bu düşünceyle çalışıp hedefime ulaşacağımı düşünüyorum."

AA