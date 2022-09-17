Dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, memleketinde coşkuyla karşılandı

Şampiyonada 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 18.20'de İstanbul'a ardından da Balıkesir’e geldi. Milli Güreşçi Balıkesir’de davullar, zurnalar ve konfetilerle karşılandı. Balıkesirlilerle birlikte davullar eşliğinde Milli Kuvvetler Caddesinde yürüyen Yiğit, daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Burada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay tarafından karşılanan Yiğit, karşılamanın kendisini şok duygulandırdığını belirtti.

Yiğit burada yaptığı konuşmada, "2017 yılının ardından 2'nci kez dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuttum. Öncelikle memleketim Balıkesirime, sonra Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok mutluyum. Çok gururluyum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Yücel Yılmaz’ın ve kulübümün destekleriyle ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Burada olmaktan gururluyum, mutluyum. Çok güzel bir karşılama töreni hazırlamışlar benim için. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel bir coşkuyla karşılandım ki çok mutlu oldum. Çok küçük genç kızlarımız vardı, benimle beraber. Onlara rol model olabiliyorsam, beni örnek alabiliyorlarsa ne mutlu bana” dedi.

"GENÇLER SPOR YAPLAMALI"

Gençlere spor yapmaları konusunda öneride bulunan Yasemin Adar Yiğit, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Güreş çok zor bir spor. Ama genç arkadaşlarımızın mutlaka kötü alışkanlıklardan kurtulmak için spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Bu herhangi bir branş olabilir. Sadece güreş olması önemli değil. Şöyle söylemek gerekirse bayrağımız dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak gerçekten herkese nasip olmuyor ve çok güzel bir duygu. İnşallah arkamdan gelen gençlerimizin de beni örnek alarak bu duyguyu yaşamalarını isterim. Ailemin bana desteği çok büyük oldu. Hiçbir zaman beni yadırgamadılar. Sağ olsunlar ailem de sürekli beni destekledi ve müsabakalarıma da geldi” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Yasin Sagay ise “Bu gurur gerçekten hepimize yeter. Yasemin bir kez daha bizim göğsümüzü kabarttı hem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hem de Türkiye olarak. Ama en önemlisi bu sefer Balıkesir Büyükşehir Belediye sporcusu olarak dünya şampiyonu oldu. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sporculara her branşa destek olmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.