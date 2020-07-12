Dünya şampiyonu yaşamını yitirdi

Kısa kulvar sürat pateninde dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı Lara van Ruijven, 27 yaşında hayatını kaybetti. 29 Haziran’dan bu yana Fransa’da bir hastanede yoğun bakımda tutulan Van Ruijven’in, otoimmün (bağışıklığın düzgün çalışmayıp öz hücrelere zarar vermesi) bir hastalığın sebep olduğu komplikasyonlar yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Van Ruijven, 2019 Dünya Şampiyonası’nda 500m’de altın madalya kazanmıştı. Ruijven, bu başarısıyla bireysel kısa kulvarda dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Hollandalı kadın sporcu olmuştu.