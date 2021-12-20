VakıfBank, 2021 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 yenerek tarihinde 4. kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Bu turnuvayı dünyada en çok kazanan ekip olma rekorunu geliştiren VakıfBank, dünya şampiyonu olarak 10. uluslararası kupasını kazanarak "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" unvanını da perçinlemiş oldu. VakıfBank, bu şampiyonluk sonrası bir basın toplantısı gerçekleştiriyor.

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VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler'in açıklamaları:

"Bugün burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Yönetim Kurulumuzun bizi hiç yalnız bırakmaması bu sonuçları doğuruyor doğal olarak. Adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz. İnşallah sezon sonu 5 kupayla yeniden burada buluşuruz diyorum"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin açıklamaları:

"Zor bir haftayı geride bıraktık. Müthiş bir performans sergiledik. Her geçen gün bir öncekinden daha zor bir maç oynadık. Takımın yansıttığı ruh ve birlikte gösterdiği performans için çok teşekkür ediyorum. Teknik kadro sayesinde Ankara'ya tüm oyuncularım en iyi durumda gitti"



