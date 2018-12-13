VakıfBank çalışanları, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen 2018 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde bando ile karşıladı.

Tebrikleri kabul eden dünya şampiyonu takım, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve VakıfBank Yönetim Kurulu'na üçüncü kez kazanılan kupayı takdim etti. VakıfBank Genel Müdürlüğü binasına da VakıfBank Spor Kulübü bayrağı asıldı.



