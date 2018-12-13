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Dünya şampiyonu VakıfBank, kupayı Yönetim Kurulu'na takdim etti

Dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank Yönetim Kurulu'na kupayı takdim etmek üzere Ümraniye'deki Genel Müdürlük Yerleşkesi'ni ziyaret etti. VakıfBank Genel Müdürlüğü'ne VakıfBank Spor Kulübü bayrağı asılırken, banka çalışanları, sarı-siyahlı takımı bando ile karşıladı.

13 Aralık 2018, Perşembe 18:02
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Dünya şampiyonu VakıfBank, kupayı Yönetim Kurulu'na takdim etti

VakıfBank çalışanları, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen 2018 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde bando ile karşıladı.

Tebrikleri kabul eden dünya şampiyonu takım, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve VakıfBank Yönetim Kurulu'na üçüncü kez kazanılan kupayı takdim etti. VakıfBank Genel Müdürlüğü binasına da VakıfBank Spor Kulübü bayrağı asıldı.


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