Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilogram finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 mağlup ederek 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu. Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından yurda döndü. Taha Akgül'ü Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapısında bekleyen kalabalık, coşku ile karşıladı.

"HEDEFİM TEKRAR OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK"

Milli güreşçi Akgül, 3'üncü dünya şampiyonluğunun kendisi için farklı bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "7 sene olmuştu, 2015'te en son dünya şampiyonu olmuştum. 2016'da olimpiyat şampiyonluğum var. 2014, 2015, 2016'da dünya zirvesine çıktım. 2017 ve 2019 dünya şampiyona finalinde 5 saniye kala maç kaybettim. Şu an 5 tane altın madalyam, kemerim olabilirdi. Bugün de tekrardan zirveye çıktım, tüm rakiplerimi yendim. 2022 yılı Avrupa dünya şampiyonluğu ile bitiyor. Bir hafta sonra düğünüm var. Oraya hazırlığım var. Kulüp başkanımız Yüksel Arslan burada, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'dayız biz. Burada gördüğünüz kişiler de oranın temsilci sporcuları. Başkanımız Mansur Yavaş'ın bize de büyük emeği var. Bakanlığımızdan Selçuk Cebi sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadı. Tüm emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Çifte düğün yapacağız inşallah. Sonrasında bir dinlenme sürecimiz olacak, sonra da yeni sezon için hiç beklemeden devam edeceğiz. O önemli çünkü olimpiyatlara çok az zaman kaldı. Şimdi zirveye çıktık ama artık rakiplerimiz bize hazırlanacak. Şimdi artık Avrupa Dünya şampiyonu ile güreşecekler. O yüzden onlara o avantajı vermemek adına bu aradaki farkı korumak için daha çok çalışacağım. Hedefim 2024'te Paris Olimpiyatları'nda da 2'nci kez olimpiyat şampiyonu olarak inşallah bu işi zirvede bırakmak olacak" ifadelerini kullandı.

"ALTIN MADALYAYI NİŞANLIMA ARMAĞAN EDECEĞİM"

Düğün hazırlığında olduğunu söyleyen milli güreşçi, Sırbistan'dan hazırlıklar için erken döndüğünü söyleyerek, "Son bir haftamız olduğunu düşündüğümüz için erken gelelim dedik. Pazar günü dinleniriz, pazartesi işe koyuluruz. Biraz ufak tefek işler var tabi, onları halledeceğiz. Bu da tatlı bir heyecan bizim için biraz yorulacağız ama hayatımızı yaşamamız gerekiyor. Güzel zamana denk geldiğini düşünüyorum. Altın madalya ile birlikte düğünümüzü yapmış olacağız. Nişanlıma da altın madalyayı armağan etmiş olacağım" dedi.

Akgül, kendisine 12 yıldır antrenörlük yapan Abdullah Çakmar'a da teşekkür etti.

"NE MUTLU Kİ BÖYLE BİR ALLAH'IN ASLANINA SAHİBİM"

"Taha ile birlikte 11 yıldır 9 Avrupa, 3 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu, 13 defa İstiklal Marşımızı okuttuk, bütün dünyaya dinlettik" diyen Taha Akgül'ün antrenörü Abdullah Çakmar da "Ne mutlu ki böyle bir Allah'ın aslanına sahibim bu anlamda gerçekten 85 milyonun, milletimizin yüzünü güldürmek ve Başkentimize Ankara Büyükşehir Belediyemize bu altın madalyayı getirmek bizim için çok önemliydi ve biz bu altın madalyayı getirdik. Bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta onursal başkanımız Mansur Yavaş'a, kulüp başkanım Yüksel Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Yeni Taha'lar, yeni Rıza'lar yetiştirmek için proje başlattık. 300 çocuk ile başladığımız projede, 4 bin 800 çocuğumuz var şu an. 800 güreşçimiz var" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da Taha Akgül'ü havalimanında karşılayanlar arasındaydı. Akgül'ü tebrik eden Arslan, 2024 Olimpiyatları'nda da bu güzelliği yaşayacaklarını söyledi.

DHA