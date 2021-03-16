Dünya şampiyonu sporculara ev armağan edildi

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, “Bizleri gururlandıran sporcu arkadaşlarımızın ödüllerini başarı ve performansa dayalı vaatleri gerçekleştirmek için bir aradayız. Mutluyuz tekrar o günleri hatırladık. Beytullah Eroğlu Meksika’da şampiyon olmuştu çok guru duymuştuk, kendisine teşekkür ediyorum. Metehan Başar, Macaristan Budapeşte’de şampiyon oldu, İstiklal Marşımızı dinletmişti herkese daha sonra ise İrem Yaman İngiltere’de bizleri temsil ederek dünya şampiyonu olmuştu. Geçmiş yıllardaki şampiyonlukları tekrar etmek istedim çok teşekkür etmek istiyorum. KİPTAŞ aracılığı ile vadeliden evleri teslim etmek istiyorum. Pendik’teki evlerin anahtar teslimlerini yapacağız” dedi.

“Elde edilen başarılar diğer sporculara örnek olsun”

Elde edilen başarıların diğer sporculara örnek olmasını dileyen Fatih Keleş, “Olimpiyatlar var önümüzde net olmasa da yapılacağını düşünüyoruz. Şu anki gidişat o yönde. Olimpiyatlarda yarışacak sporculara başarılar diliyorum. Olimpiyatlar sporun zirvesi, bir çok sporcunun gitmek için hayal ettiği çok değerli bir yer. Olimpiyatlara gidecek sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

İrem Yaman: Amatör adlandırılsa da profesyonel olarak davranılıyor

Dünya Tekvando Şampiyonu İrem Yaman, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kulüp başkanı Fatih Keleş’e teşekkür ederek, “Amatör diye adlandırılan bir branştayız ama profesyonel olarak davranılıyor. Keşke profesyonel davranılsa. İBB’ye teşekkür ediyorum. Umarım bu tarz şeylerin devamı gelir” dedi.

Beytullah Eroğlu: Tek amacım bayrağımızı dalgalandırmaktı

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu, “Çok mutluyum. Hiçbir sporcu bir ödül karşılığında bu işi yapmaz. Ben de öyle yaptım. Tek amacım bayrağımızı dalgalandırmaktı. Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Metehan Başar: Amacımız bayrağımızı göndere çekmek

Dünya Güreş Şampiyonu Metehan Başar, “Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş’e teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonlukları diğer sporcu arkadaşların da önünü açar. Hiç kimse para odaklı bu işi yapmıyor. Amacımız bayrağımızı göndere çekmek. Teşekkür ediyorum herkese” dedi

Ali Kurt: Böyle bir sürece paydaş olduğumuz için de çok mutluyum

KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt ise “Çok heyecanlıyım bu adar başarılı sporcularla yan yana olduğum için. Böyle bir sürece paydaş olduğumuz için de çok mutluyum. Daha fazla başarılar elde edeceklerine eminim” diye konuştu.

DHA