VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Samsunlu milli sporcular Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmak üzere yola çıktı.

Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan İstanbul’a yolcu edilen milli sporcular, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Tokyo’da kadınlar uzun atlama branşında mücadele edecek Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın için havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seracettin Turan, Spor Şube Müdürü Murat Altun ile sporcuların aileleri katıldı.

Kasapoğlu, milli sporcuların Tokyo’da Türkiye’yi ve Samsun’u en iyi şekilde temsil edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın’a başarılar dileyen Kasapoğlu, emeklerinden dolayı milli sporcuların ailelerine ve antrenörlerine teşekkür etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kadınlar uzun atlamada final mücadelesi, 3 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek ve TRT Spor’dan canlı yayımlanacak.