Dünya Şampiyonası yarışmasında şampiyon olan milli atlet Nevin İnce, memleketi Van’da coşkuyla karşılandı. İstanbul’da 7 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kıran Nevin İnce, Türk sporunda ilk kez ismini duyurmuştu. Türkiye rekorunun ardından düzenlenen son yarışlarda büyük dereceler elde eden milli sporcu İnce, uluslararası yarışlarda da ismini duyurmayı başardı.

Milli atlet Nevin İnce, en son Fransa’nın Normandiya kentinde 14-22 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Okullar Arası Dünya Şampiyonasında 400 metre branşında 54.60 saniyelik derecesiyle dünya şampiyonu olmayı başardı. Milli atlet İnce; antrenörleri, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından Ferit Melen Havaalanı’nda çiçeklerle karşılandı, ardından kendisine konvoy düzenlendi.

"Başarmanın yolu inanmaktır"

Milli atlet İnce’nin başarısıyla ilgili konuşan Antrenör Mehmet Akkoyun, sporcusu Nevin İnce’nin 14-22 Mayıs tarihlerinde Fransa’da yapılan Okullar Arası Dünya Şampiyonasında ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olduğunu belirtti. Başarmanın yolunun inanmak olduğunu ifade eden Antrenör Akkoyun, kendilerinin de inandığını ve ardından başardığını kaydetti.

Başarısından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Nevin İnce de bir sonraki hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu kaydetti.

İHA