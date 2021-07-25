AA muhabirine, tarihi başarısını değerlendiren milli sporcu Derin Toparlak, ailesine verdiği, şampiyonadan madalya ile dönme sözünü tuttuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Büyükler paletli yüzmede ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu olan 24 yaşındaki Derin, spora başladığı ilk günün kendisi için unutulmaz olduğunu ve hayatının o günden itibaren değiştiğini anlattı.

Paletli yüzmeye 2011 Eylül’de başladığını aktaran Derin, "Havuza gittiğimiz ilk gün ailemin beni bir paletli yüzme kulübüne götürdüğünü bilmiyordum, ama küçüklüğümden beri suda vakit geçirmeyi sevdiğim ve palet kullanmaya aşina olduğum için hiç garipsemedim. İlk birkaç ay çift paletle yüzdükten sonra ilk kez monopalet taktım ve suda hiç olmadığım kadar iyi hissettim. İşte o gün tüm hayatımın seyri değişti. Çok geçmeden paletli yüzme bende büyük bir tutkuya dönüştü." diye konuştu.

"Yaptığım tüm fedakarlıklar anlam kazandı"

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Derin, altın madalya için yılmadan çalıştığını belirtti.

Paletli yüzmedeki ilk yıllarını anlatan Derin, şöyle konuştu:

"2014 yılında ilk büyükler milli takım yarışı için İtalya’ya gittiğimde, gençlere göre çok farklı bir ortamla karşılaştım. Rakiplerimin bazıları idolüm olan, dünyada birçok başarı elde etmiş kişilerdi. Onlara yetişmek için ne kadar çok yolum olduğunu fark ettim. Yarışma benim için iyi geçmemişti fakat artık ne istediğimi biliyordum, ülkem için ilk büyükler madalyasını almayı kafama koymuştum. Altın madalya hedefime ulaşmak için her sene ara vermeden çalıştım ve sakatlıklar, hastalıklar, yasaklar bu zorlu yolda beni durduramadı. Hiç pes etmeden azimle çalışmaya devam ettim. Madalyayı aldığım an çok mutluydum ama tam olarak farkına varamamıştım sanırım. Eve döndükten sonra madalyama baktığımda, ayaklarımdaki palet yaraları, döktüğüm ter, yaşadığım sevinç, üzüntü, iyi ve kötü anlar, yaptığım tüm fedakarlıklar benim için anlam kazandı. En çok isteğim şeyi başardığımı anladım, o anki hislerimi tam olarak tarif edemiyorum ama daha iyi olamazdım."

2022’de hedef daha iyi dereceyle altın madalya

Hedeflerine yenisini eklediğini, 2022 yılında düzenlenecek Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’ndan daha iyi bir dereceyle birincilikle dönmek için çalışacağını vurgulayan Derin, "Suyun altı benim için daha huzurludan çok daha eğlenceli diyebilirim. Kaykay yapmak, motorla gezmek, dizi izlemek dışında antrenmanlardan vakit buldukça aileme ve arkadaşlarıma olabildiğince çok vakit ayırmaya çalışıyorum. Sporcu da olsam sosyal biri olmak benim için önemli. Ayrıca antrenörlük de yapıyorum. Hedefime ulaştım ama tabii ki yeni hedeflerim var, ilk olarak eylül ayında yapılacak Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası için çalışacağım ve daha sonraki ana hedefim 2022 yılı Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda daha iyi derecelerle altın madalya almak." ifadelerini kullandı.

ANKARA (AA) - SİNEM ER