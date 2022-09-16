Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, yurda döndü

Şampiyonada 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamzayı 6-0 mağlup eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Yasemin Adar Yiğit ve beraberindeki kafile Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 18.20'de İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Yasemin Adar, "2017 yılının ardından 2022 yılında da Dünya şampiyonu oldum. İnşallah önümüzdeki yıllarda 2024 Paris Olimpiyatlarında da altın madalya almak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza buradan teşekkür ediyorum" dedi.