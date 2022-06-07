Son dönemde atçılığa yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Harun Kahraman Ekürisi’nin yeni satın aldığı Hardmet isimli erkek tayına Gazi Koşusu’nda binme teklifini kabul eden Dettori’nin bu kararı atçılık camiasında büyük heyecanla karşılandı.

Kariyerinde 500’den fazla Grup - 1 yarış şampiyonluğu bulunan 51 yaşındaki Dettori Türkiye’de ilk olarak 1991 yılının Gazi Koşusu’nda Akar isimli safkana binmiş ve ülkemizde toplam 23 koşuda 2 kez fotoyu en önde geçmişti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in de safkanlarına bindirdiği şampiyon jokey son olarak 2014 yılında Veliefendi’de at binmişti. 96. Gazi Koşusu 26 Haziran 2022 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.

Cem Boşgelmez