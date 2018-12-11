Dünya Şampiyonu Esra Bayrak’ın hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları

5 yıl önce Antrenör Aytunç Göz tarafından köyde keşfedilen ve ailesinin yanından alınarak kent merkezine getirilen özel sporcu Esra Bayrak, yıllar geçtikçe uluslararası alanda elde ettiği başarılarla Türkiye’nin gururu olmayı başardı. 2016 INAS Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede Avrupa Şampiyonu, 2017 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Şampiyonası'nda uzun atlamada altın madalya ve son olarak Fransa’da düzenlenen 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan ayrıca 60 metre atlama, 100 metre atlama, 100 metre engelli atlama, 200 metre uzun atlama ve 3 adım atlama da rekorları elinde bulunduran özel sporcu Esra Bayrak elde ettiği başarılarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel sporcularla hazırladığı kamu spotunda da yer aldı. Bayrak'ın şimdiki hedefi ise 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.

"Çok büyük zorluklar yaşadım"

İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevaplayan Bayrak, hocasının kendisini köyde keşfetmesiyle 15 yaşında sporla tanıştığını söyledi. Çok büyük zorluklar yaşayarak bugünlere geldiğini ifade eden Bayrak, “Sahamız ve kum havuzumuz olmadığı halde kendi imkanlarımızla çalışarak dünya gençler şampiyonu oldum. Bu benim için çok gurur vericiydi. Şimdi ise sahamız var ve şampiyonalara daha iyi hazırlanıyorum” dedi.

"Ailem hep yanımda oldu"

Yaşadığı süreçte ailesinin hep yanında olduğunu aktaran Bayrak, “Anne ve babam sürekli yanıma gelip benimle ilgileniyordu ve geziyorduk. Bana çok destek verdiler. Onlar benim sürekli okumam ve başarılı olmamı istiyordu. Onların dileklerini gerçekleştirdim ve bu benim için çok güzel bir duygu” diye konuştu.

"Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum"

Spor haricinde hedefini de kaydeden Bayrak, “Lise son sınıfa gidiyorum. İnşallah ileride beden eğitimi öğretmeni olacağım. Öğretmen olup benim gibi zorluklar içerisinde yaşayan çocuklara yardımcı olmak istiyorum. Onları sporla tanıştırmak ve onlara nasıl idman yapılması gerektiğini öğretmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"Başarabileceklerine inansınlar"

Kendisi gibi zorluklar içerisinde olan çocuklara da mesaj veren Bayrak, “İlk önce başarabileceklerine inanmalılar. Kilitli kapı ardında kimseler kalmasın. Herkesin dışarı çıkmasını, bir şeylerle uğraşmasını ve sosyalleşmesini istiyorum. Spor yapmalılar. Evde oturup televizyon ve telefon karşısında vakit geçirmesinler. Eskiden ben de öyleydim ama sonrasında spor hayatım başladı ve çok iyi bir hayata sahip oldum. Sporla uğraşmak çok eğlenceli. Sürekli yeni ortamlara giriyorsun. Bu çok güzel bir duygu” açıklamasında bulundu.

"Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları"

Esra Bayrak, hedefinin ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkesine altın madalya kazandırarak dünyaya yeniden İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu da sözlerine ekledi.

"Esra Bayrak tez konusu oldu"

Esra Bayrak’ı keşfeden ve aynı zamanda antrenörü olan Aytunç Göz ise 7 yıldır özel sporcularla birlikte çalıştığını kaydetti. Esra’nın ilk geldiğinde çok içine kapanık olduğunu ifade eden Göz, “Esra bizim gözümüzün önünde hem büyüdü hem de bir çocuğa imkan verildiğinde neler yapabileceğini gösterdi. Kendisi aynı zamanda tez konusu. İnşallah ülkemize bu alandaki ilk altın madalyayı getirecek. Katar’da dünya şampiyonası var. Burada ilk 6’ya girerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye garantilemesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İHA