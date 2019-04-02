Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı hedefi belirledi

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begün Onbaşı, bir büyük başarıya daha imza attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Portekiz’in Cantanhe kentinde gerçekleşen FIG Dünya Kupası’nda, ilk kez yarıştığı büyükler kategorisinde tek kadınlarda Dünya şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Onbaşı "İlk kez yarıştığım bir kategoride altın madalya kazanmak benim için büyük bir gurur. Portekiz’e gelirken çok heyecanlıydım. Benim için kariyerimdeki yeni sayfaya bir şampiyonlukla başlamak çok önemliydi. Bunu da başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.

FIG Dünya Kupası’nda 20 bin 700 puan alarak podyumun en üst basamağına çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, "Elemelerde birinci olduğumda artık altın madalyaya uzanabileceğime daha da emin oldum. Ama sonuçta bu bir spor. Performansını tamamlamadan birinciliği garanti edemezsiniz. Ne mutlu bana ki performansımda bir sorun olmadı ve bu tarifsiz duyguyu yaşadım" ifadelerini kullandı.

"Çıtayı yükseğe koydum"

Kariyerindeki bir ilki şampiyonlukla taçlandırmanın bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olarak gördüğünü söyleyen Red Bull sporcusu Onbaşı, "Başarı çıtasını yukarı koydum. Artık bundan daha azı başta kendim olmak üzere kimseyi mutlu etmez. O yüzden bundan sonraki hedefim, büyüklerde katıldığım her turnuvada hem teklerde hem de çiftlerde şampiyonluk" diye konuştu.

İHA