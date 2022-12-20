MENÜ

Dünya Şampiyonu Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı, ülkesine döndü.

20 Aralık 2022, Salı 09:27 Son Güncelleme:
- A +
Dünya Şampiyonu Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü

Lionel Messi'li Arjantin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe'li Fransa'yı yenerek zafere ulaştı.

İlgili Haberler
Messi ve Arjantin'in muhteşem zaferi dünya manşetlerinde! 'Messi'nin rüyası gerçek oldu'


TÜM ÜLKE ZAFERİ KUTLUYOR

Tarihinde 3. kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan Arjantin'de başkent Buenos Aires özelinde tüm ülkede büyük sevinç yaşanıyor.

ŞAMPİYON ÜLKESİNE VARDI

Şampiyon olduktan sonra milli takım uçağıyla Katar'dan Arjantin'e yola çıkan Dünya şampiyonu, uzun bir yolculuğu ardından bu sabah ülkesine vardı.

İlgili Haberler
Agüero canlı yayında Camavinga'ya küfretti


MESSİ UÇAKTAN ELİNDE KUPAYLA ÇIKTI

Başkent Buenos Aires'e inen uçaktan ilk önce kaptan Lionel Messi elinde Dünya Kupası ile birlikte çıktı. Daha sonra tüm takım şehri turlamak için hazırlanan otobüse binerek havalimanından ayrıldı.

İlgili Haberler
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yerine gelecek isim belli


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...