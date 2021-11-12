İspanya'da gerçekleştirilen IFBB-Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Şampiyonası'nda büyük gurur... Turnuvada mücadele eden Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü sporcusu Abdulsamet Çevik, Dünya Şampiyonu oldu. Harran Üniversitesi'nde BESYO okuyan ve vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu olan 21 yaşındaki sporcu bu başarısıyla yetinmedi, Dünya Şampiyonluğu'nu da kaptı. 65 ülkeden 1800 yarışmacının organizasyonda Genç Erkekler Atletik Fizik Dünya Şampiyonluğu'nu elde eden Abdulsamet Çevik, FANATİK'e konuştu.

'Vücüdumu güzelliştirmek isterken...'

15 yaşından bu yana vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini söyleyen Abdulsamet, "Merakımdan dolayı vücut geliştirme sporuna başladım. Tabii zor oldu Şanlıurfa'da bunu yapmak, kısıtlı imkanlar var... 6.5-7 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk başta vücudumu güzelleştirmek için bu sporu yapıyordum. Sonra insan daha fazlasını istiyor ve daha fazla derken iş buralara kadar geldi. İlk yarışmamda bu Türkiye şampiyonu sonrasında ise dünya şampiyonu oldum" dedi.

'Tüm ülkelere karşı savaş verdiğimi düşündüm'

Şampiyon olana kadar zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan genç sporcu, "Tabi zorlu bir süreçten geçtim öncelikle. Zorlu bir antrenman ve diyet sürecinden geçtim. 6.5-7 yıldır profesyonel olarak vücut geliştirmeyle ilgileniyorum. Ama yarışma sürecim 6 ay önceden başladı. Sabah 4.30'da uyanıyor, kahvemi içiyordum. Aç karnına sabah 5'te bir saat kardiyomu yapıp, eve gelip, kahvaltı yapıyordum ve dinleniyordum. Daha sonra ağırlık antrenmanım için beslenmemi yapıp, ağırlık antrenmanımı gerçekleştiriyordum. İki tane profesyonel hocam vardı. Onların antrenman bilgileriyle ilerleme sürecim çok hızlı gelişti. Onların desteği ve benim azmim, düzenli antrenmanlarımla beraber başarı geldi. Hocalarımın desteği gerekiyordu bana. Yarışma tecrübem yoktu, o desteği bana hocalarım verdi. Bu sürecin sonunda güzel bir başarılı elde ettim. Böyle bir atmosferde İstiklal Marşımızı okumak çok güzel bir duyguydu. Kendimi çok iyi hissettim. Birçok ülkeye karşı, kendi ülkemin marşını okumak bana çok büyük bir gurur verdi. Kürsüdeyken asker selamı vermek gibi bir planım yoktu. Tüm ülkelere karşı bir savaş verdiğimi düşündüm o an. Bir anda asker selamı verdim" ifadelerini kullandı.

'Daha iyi madalyalar kazandırmak istiyorum'

Daha büyük hedeflerinin olduğunu ancak bu hedefler için sponsor desteği beklediğini kaydeden Abdulsamet Çevik, "21 yaşındayım, çok gencim. Bu iş çok maddiyat gerektiren bir iş. O nedenle daha iyi bir destek alırsam ve bu maddiyat olanakları iş insanlarından ya da sponsorlardan bana sağlanırsa daha iyi yarışmalara gidip, ülkeme daha iyi madalyalar kazandırmayı düşünüyorum. Ben 21 yaşında öğrenciyim, bu spor dışında yaptığım ek iş yok. Maddiyatı sağlayabilmem için bana güçlü sponsorlar gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

Atalay Özçelikli



