Dünya Şampiyonası’nı finalsiz açtık

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na direkt kota vermesi nedeniyle büyük önem taşıyan Dünya Güreş Şampiyonası dün başladı. Kazakistan’ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın ilk gününde grekoromende 4 sıklette sporcularımız mindere çıktı.

Türkiye, Dünya Şampiyonası’na final göremeden başladı. 55 kiloda Şerif Kılıç, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emra Kuş ilk tur maçlarını kaybederek elendi. 63 kilodaki Rahman Bilinci ise ilk maçında ABD’li Ryan Robert Mango’yu 7-4 yenerken çeyrek finale Kazak Almat Kebispayev engelini geçemedi. Milli sporcumuz, yenildiği Kazak rakibi finale de kalamayınca repesaja şansını yitirip, kürsünün dışında kaldı. 22 Eylül’de sona erecek şampiyonanın ikinci gününde 67 kiloda Atakan Yüksel, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda Cenk İldem mindere çıkacak. Eleme müsabakaları TSİ 08.00’de başlayacak