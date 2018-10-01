Dünya rekortmeni Goran Colak diskalifiye edildi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Kaş Başka Açık Deniz Dalış Yarışları'nda 103 metreye dalarak birinci olan Hırvat Goran Colak, yapılan itiraz üzerine dipte ip tuttuğu gerekçesiyle hakem heyeti tarafından diskalifiye edildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Serbest Dalış Kaş Başka Açık Deniz Dalış Yarışları sona erdi. Dünya ve Türkiye rekorlarına sahne olan yarışların son gününe damgasını vuran olay ise dünya rekortmeni Hırvat Goran Colak'ın diskalifiyesi oldu. Sabit ağırlık çift palet dalışında yarışan ve 03.41 dakikada 103 metreye dalarak birinci olan Goran Colak, yapılan itiraz üzerine dipte ip tuttuğu gerekçesiyle hakem heyeti tarafından diskalifiye edildi.

Goran Colak'ın diskalifiye edilmesinin ardından Fransız Remy Dubern 03.30 dakikada 87 metrelik derecesiyle birinci oldu. İkinciliği 03.05 dakikada 79 metreye dalan İtalyan Michele Guirgola, üçüncülüğü de 02.35 dakikada 75 metreye dalan Rüstem Derin elde etti. Derin bu dalışıyla yeni bir Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Önceki rekor 73 metreyle Mehmet Can Arıkök'e aitti.

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), (DHA)