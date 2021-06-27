Dünya Ralli Şampiyonası’nda zirve yine Sebastien Ogier’nin

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2021 sezonunun 6’ncı yarışının heyecanı Kenya’da yaşandı. 18 etap üzerinden koşulan ralliye Red Bull sporcusu Sebastien Ogier damga vurdu. Kenya Rallisi’ni toplamda 3 saat 18 dakika 11.3 saniyede tamamlayan Ogier, yarışın kazananı oldu. Kenya Rallisi’nde podyumun en üst basamağına çıkan Ogier, bu sezonki 4’üncü zaferiyle pilotlar sıralamasında 133 puana ulaşırken onu, 99 puanla Elfyn Evans takip ediyor.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 7’nci yarışı 15-18 Temmuz tarihleri arasında Estonya’da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL, (DHA)