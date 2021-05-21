Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) sıradaki durak Portekiz
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin dördüncü yarışı Portekiz’de koşulacak. Portekiz Rallisi’nde gözler 2021’de 3 yarışta 2 zafer kazanmayı başaran şampiyona lideri, Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’in üzerinde olacak.
Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin dördüncü yarışı Portekiz’de koşuluyor. 20-23 Mayıs tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştiriliyor. 1514.07 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar ikonik Pedra Sentada sıçrayışından da geçecek.
Teknik açıdan zorlayıcı parkurda pilotları çakıl yollar da zorlayacak. Sezonun 4. yarışı Portekiz Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com/portekizrallisi adresinden takip edilebilecek.
İlk üç sıra Red Bull sporcularının
Sezonun dördüncü rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier’nin üzerinde olacak. 2021’e Monte Carlo’daki birincilikle başlayan Red Bull sporcusu, 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başarılı pilotu diğer Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve Elfyn Evans takip ediyor.