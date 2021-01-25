Dünya Ralli Şampiyonası’nda ilk yarışı Ogier kazandı

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2021 sezonunun ilk heyecanı Monte Carlo’da yaşandı. 14 etap ve 257.64 kilometrelik heyecanda birinciliği Red Bull sporcusu ve son şampiyon Sebastien Ogier elde etti. Monte Carlo’daki yarışı toplamda 2 saat 56 dakika 33.7 saniyede tamamlayan Ogier’yi diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville takip etti.

Monte Carlo Rallisi’nde zafere ulaşan Sebastien Ogier, bu sonuçla hem bu rallideki 8’inci birinciliğine erişti hem de kariyerinin 8’inci Dünya Şampiyonluğu yolunda ilk yarış sonunda pilotlar sıralamasında liderliği elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 26-28 Şubat tarihleri arasında Finlandiya’da gerçekleştirilecek.

İHA