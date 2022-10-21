İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren grand prix müsabakalarında Türkiye adına 10 sporcu mücadele etti. Milli taekwondocular, 2’si altın 2’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazanan isimler oldu. Kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler 58 kiloda Alican Özcan gümüş, 70 kiloda Fatih Çelik, +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci bronz madalya kazandı.

İSTANBUL (İHA)