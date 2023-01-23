Dünya onu konuşuyor: Icardi cennette

Spor Toto Süper Lig 'de oynadığı son dokuz maçta dokuz galibiyet alan Galatasaray , zirvedeki yerini korurken, Arjantinli golcü Mauro Icardi performansıyla dikkatleri çekiyor.





Yıldız oyuncu son olarak Antalyaspor karşısında alınan üç puanda da başroldeydi. 0-0 tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına çok iyi yükselen Arjantinli golcü kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla dokuz maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, altı kez gol sevinci yaşarken dört kez de asist yapmayı başardı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın ligde attığı, 38 golün 10'una doğrudan katkı vermiş oldu.





GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katmıştı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Icardi için sarı - kırmızılılar şimdiden Fransız ekibiyle görüşmelere başladı.

Icardi'nin bonservisini mutlaka almak isteyen Galatasaray'ın, 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. İlerleyen haftalarda Icardi'nin transferiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

ICARDI'NİN PERFORMANSI YANKI BULUYOR

Avrupa ve Güney Amerika basını, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da gösterdiği performansı dikkatle takip ediyor. Yıldız oyuncunun ülkesinde yayın yapan Bolavip Argentina, Icardi için; "Galatasaray'da Icardi, her şeyi alt üst ediyor. 10 maçta altı golü ve iki de unutulmaz gol sevinci var" ifadelerini kullandı.





"GALATASARAY TARAFTARLARININ KALBİNİ KAZANIYOR"

Arjantin'den yayın yapan La Nacion da yıldız golcüye geniş yer verdi. "Mauro Icardi attığı goller ve mimikleriyle Galatasaray taraftarının kalbini kazanıyor" başlıklı haberde, PSG taraftarlarıyla soğuk bir ilişkisi olan Icardi'nin Türkiye'de tam aksine Galatasaray taraftarlarıyla arasının çok iyi olduğuna değinildi.

Noticias Argenitas ise, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 ile geçtiği karşılaşmaya yer verirken, Icardi'nin galibiyettte önemli bir rol oynadığını aktardı.

FRANSIZ BASINI DA ICARDI'YE YER VERDİ

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Parisien'de Mauro Icardi'nin Türkiye'deki performansının okuyucularına aktardı. "Galatasaray'da gelişti, Icardi gol atmayı asla bırakmıyor" başlıklı haberde, Arjantinli yıldızın Türkiye'de küllerinden yeniden doğduğu tanımlaması yapıldı.





Gazetede yer alan haberde, "PSG'den ayrıldıktan sonra değişen Maoru Icardi, Türkiye'de gerçek bir cennette gibi yaşıyor" ifadelerine yer verildi.