MXGP Türkiye'nin son yarışı Dünya Motokros Şampiyonası, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bugünkü ilk yarışı Maxime Renaux 1'inci sırada, Jeremy Seewer 2'nci sırada, sezon şampiyonu Tim Gajser ise 3'üncü sırada tamamlamıştı. 2'nci yarışta ise damalı bayrağı ilk gören isim Kawasaki sürücüsü Romain Febvre oldu. Yarışı Tim Gajser 2'nci sırada, Jeremy Seewer ise 3'üncü sırada noktaladı.

İki yarışın sonunda Jeremy Seewer ile birlikte toplamda 42 puan elde eden Honda'nın Sloven sürücüsü Tim Gajser, 2'nci yarışı daha üst sırada tamamladığı için etabın galibi oldu. Etabın 2'ncisi Jeremy Seewer, 3'üncüsü ise Romain Febvre oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye etabının ardından genel klasmanda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Tim Gajser (Honda): 763

2- Jeremy Seewer (Yamaha): 657

3- Jorge Prado (GasGas): 589