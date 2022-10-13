Katar'ın ev sahipliğindeki 22. Dünya Kupası, 20 Kasım'daki açılış maçıyla başlayacak ve 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek. Turnuvanın favorileri belli oldu.

Şampiyonluk favorileri açıklandı

Dünya Kupası şampiyonluğu için en büyük favori Brezilya oldu. Brezilya'yı Fransa takip ederken Messi'nin son dünya kupası olarak forma giyeceği Arjantin ise üçüncü sırada yer aldı. 4. sırada İngiltere ve 5. sırada ise İspanya bulunuyor.









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Dünya Kupası'nın şampiyonluk oranları

Brezilya: 4.40

Fransa: 6.00

Arjantin: 6.80

İngiltere: 7.00

İspanya: 7.80

Almanya: 9.40

Hollanda: 11.00

Portekiz: 11.00

Belçika: 13.00