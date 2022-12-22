Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin finalde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.





Lionel Messi, koleksiyonundaki en büyük parçayı da tamamlarken, tarihin en iyi futbolcuları arasında ilk sıralar kendini yazdırdı.

MESSI TARİHE GEÇTİ

Sonunda Dünya Kupası'nı kazanmayı başaran Lionel Messi, Fransa karşısında kupada toplamdaki 26. maçına çıktı ve turnuva tarihinde en çok forma giyen oyuncu olarak 25 maçlı Alman efsane Lothar Matthaus'u geride bıraktı.

Finalde penaltıdan ağları havalandıran, Katar'daki 7. ve son sınavında 3 asistinin yanına 7. golünü ekleyen 35 yaşındaki süperstar, bir Dünya Kupası'nın gruplar dahil her aşamasında ağları havalandıran ilk isim oldu.

Messi, turnuva tarihinde iki kez en iyi oyuncu seçilen (2014, 2022) ilk isim unvanını da elde etti.





MESSI'NİN PEŞİNE TAKILDI

Kupa töreninin ardından Türk Şef Nusret Gökçe de sahaya inerek, Arjantinli oyuncuların sevincine ortak olmaya çalışmıştı. Kupayı eline alarak, Angel Di Maria ile fotoğraf çekilen Nusret, ardından Lionel Messi'ye yönelmişti.

Yayınlanan görüntülerde, Arjantinli süperstarın Nusret'ten kaçma çalıştığı görüldü.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sosyal medyada görüntüleri izleyen futbolseverler, Nusret Gökçe'ye büyük tepki gösterirken; "Messi, Salt Bea'ye iki kez 'Hayır' dedi. Adam onu tekrar kovaladı ve yakaladı.





Salt Bea'nin yaptığı hareket acınasıydı.

Messi'nin bir cübbeyle örtülmesi ve Salt Bea'nin kupayla poz vermesine müsaade edilmesi nedeniyle harika final biraz mahvoldu" gibi ifadeler kullanıldı.

MEN EDİLDİ

Nusret'in sık sık spor karşılaşmalarının ardından sahaya inmesi, oyuncular ve kupalarla fotoğraflar çekilmesi büyük tepkiye neden olurken ilk tedbir Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

ABD'de 1914 yılından beri düzenlenen bir futbol turnuvası olan Lamar Hunt ABD Açık Kupası'ndan Nusret Gökçe'nin men edildiği açıklandı.

Organizasyonun resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Salt Bea, ABD Açık Kupası finalinden men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.