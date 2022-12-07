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Dünya Kupası'nı izlemeye gitti, görevinden oldu!

1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda Son 16 Turu oynayan ve dün İspanya ile karşılaşan Fas'ın başarısı, bir teknik adamın sonu oldu.

07 Aralık 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Dünya Kupası'nı izlemeye gitti, görevinden oldu!

1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda Son 16 Turu oynayan ve dün İspanya ile karşılaşan Fas'ın başarısı, bir teknik adamın sonu oldu.

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DÜNYA KUPASI'NA GİDİNCE...

Fas Ligi'nde mücadele eden Wydad Casablanca'nın teknik direktörü Hussein Ammouta'nın, kulüpten izin almadan Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a gittiği ve takımın idmanına katılmadığı tespit edildi.

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GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bu yapılan tespitler üzerine de Wydad Casablanca yönetiminin, Hussein Ammouta'nın görevine son verdiği bildirildi.

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