20 Kasım'da başlayan 2022 Dünya Kupası'nda gruplarda ilk maçlar dün akşam tamamlandı ve bugün ikinci maçlara geçildi. Grupların ilk maçlarında büyük sürprizler yaşanırken bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı ve kupaya veda eden ilk takım belli oldu.









AÇILIŞ MAÇINDA VALENCIA ŞOV

Kupanın açılış maçında A grubunda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaştı. Maça Fenerbahçeli Enner Valencia 2 golle damga vururken karşılaşma da 2-0 sona ermişti. Bu sonuçla Katar, Dünya Kupası'nın tarihinde açılış maçında kaybeden ilk ev sahibi ülke olarak tarihe geçti. Hollanda da Senegal'i son dakikalarda bulduğu iki golle mağlup ederek 3 puan ulaştı.

İNGİLTERE AĞIR BASTI

B grubunda futbol devi İngiltere, İran'ı 6-2 ile rahat geçerek güven tazeledi. ABD ile Galler arasındaki mücadeleden ise 1-1'lik eşitlik çıkmıştı.

MESSİ'YE BÜYÜK ŞOK

C grubunda yıldızlar topluluğu Messi'li Arjantin, büyük fark atması beklenen Suudi Arabistan ile karşılaştı. 10. dakikada Messi'nin penaltı golüyle Tangocular 1-0 öne geçmiş, ilk yarıda buldukları 3 gol de ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. İkinci yarıda mükemmel bir mücadele örneği gösteren Suudi Arabistan, 48'de Saleh Al Shehri ve 53'te Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin'i 2-1 mağlup edip turnuvaya damga vurdular. Grubun diğer maçında Polonya ile Meksika 0-0 berabere kalırken Lewandowski mücadelede penaltı kaçırdı.

SON ŞAMPİYON KALDIĞI YERDEN DEVAM

D grubunda son dünya şampiyonu Fransa, Avustralya'yı beklenildiği gibi mağlup ederken Giroud attığı iki golle maçın adamı oldu. Fransa'da Lucas Hernandez'in ağır bir sakatlık geçirdiği açıklandı. grubun diğer maçında danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı.

PANZERLER SAMURAYI GEÇEMEDİ

E grubunda Almanya ile Japonya arasında oynanan mücadele turnuvanın en güzel maçlarından biri olarak gösterildi. Almanya İlkay'ın penaltı golüyle öne geçse de Japonya, Ritsu Doan ve Takuma Asano'nun golleriyle idol olarak benimsedikleri Panzerleri devirmeyi başardı. Grubun diğer karşılaşmasında ise İspanya, zayıf rakibi Kosta Rika'yı 7-0'la geçti ve kupanın en gollü mücadelesinden birine imza attı.









BATSHUAYI ATIBA'YA KARŞI

F grubunda Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'nin takımı Belçika ile Beşiktaş 'ta forma giyen Atiba Hutchinson'in takımı Kanada ile karşılaştı. Mücadeleyi Belçika Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazandı. Grubun diğer maçında da Hırvatistan ile Beşiktaşlı Saiss'in takımı Fas 0-0 berabere kaldı.

RICHARLISON'DAN TURNUVANIN GOLÜ

G grubunda Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelirken maça richarlison damga vurdu. Sambacıların iki golünü de atan genç yıldızın ikinci golündeki şık golü çok beğenildi. Diğer maçta ise İsviçre, Kamerun'u 1-0 yenmeyi başardı.

MAÇIN ADAMI RONALDO

H grubunda Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz Gana'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlarken Ronaldo da maçın oyuncusu seçildi. Diğer maçta ise uruguay ile Güney Kore 0-0 berabere kaldı.

KATAR YENİLDİ

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal'e 3-1'lik skorla kaybetti.

MOHAMMED MUNTARİ TARİHE GEÇTİ

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Katar, ilk golünü Mohammed Muntari ile buldu. Senegal karşısında golü atan oyuncu Katar ile tarihe geçti.

İKİ MAÇ SONRA ELENEN İLK EV SAHİBİ OLDU

Bu akşam ise A Grubu ikinci maçında Hollanda ile karşılaşan Ekvador sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Katar, Dünya Kupası tarihinde sadece iki maçın ardından elenen ilk ev sahibi oldu. Katar, turnuvanın açılış maçında Ekvador’a 2-0 mağlup olurken son maçında Hollanda ile karşılaşacak.





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