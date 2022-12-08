2022 Dünya Kupası'nda göz kamaştırıcı bir performans sergileyen Fas Milli Takımı, son olarak önceki gün son 16 turunda seri penaltı vuruşları sonucunda adını çeyrek finale yazdırdı. Fas, böylece kupa tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı olmayı başardı. Yaşanan bu coşku Avrupa'nın dört bir yanında kutlandı. Başta; Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Türkiye olmak üzere futbolseverler, son 8'e kalmanın coşkusunu yaşadı.

Tebrik mesajı yağdı!

Öte yandan adeta bir kabusun içinde olan İspanya'da kutlamaların yapılmaması için bir dizi önlemler alındı. Fakat her şeye rağmen taraftarlar, başkent Madrid ile Barcelona sokaklarını doldurdu. Öte yandan Arap dünyasından, Fas Milli Takımı'na tebrik mesajı yağdı.

Şimdi sırada Portekiz var

'Atlas'ın Aslanları' lakaplı Fas, çeyrek finalde şimdi ise Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele 10 Ekim'de saat 18.00'de gerçekleşecek.

İspanya'nın fiyaskosu!

İspanya'nın aldığı sonuç, basında da geniş yankı uyandırdı. İspanyollar, özellikle teknik direktör Luis Enrique'yi topa tuttu.

Marca Gazetesi, "Vasat İspanya, fiyasko yaşadı" derken, Enrique'nin yaşatmış olduğu hayal kırıklığı vurgulandı. AS ise takımın binden fazla pas yaptığını belirterek, "Bin pas oyunu duvara çarptı" yorumunu yaptı. Mundo Deportivo, "Tam bir fiyasko. İspanya tek bir penaltıdan dahi yararlanamadı" dedi.