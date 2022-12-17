Finale çıkma şansını kaybeden iki ülke, bu akşam üçüncülük karşılaşması için sahaya çıkıyor. Kupanın en büyük sürprizine imzasını atarak yarı finale çıkan ancak Fransa'ya 2-0 kaybeden Fas, Arjantin'e 3-0 yenilen Hırvatistan'la kozlarını paylaşıyor. Hırvatlar, son finalist olarak geldikleri bu kupanın tarihinde ikinci kez üçüncülük sınavında boy gösterecek. Hırvatlar 1998'deki mücadelede Hollanda'yı 2-1 yenmişlerdi.

Saiss forma giyemiyor

Dünya Kupası'nda son 4'e kalan ilk Afrika ülkesi olmayı başaran Beşiktaşlı Romain Saiss'in kaptanlığını yaptığı Fas, ilkleri başardığı Katar'da Avrupa temsilcisini devirip, bir tarih daha yazmayı hedefliyor. Fas'ta sakatlığı bulunan Beşiktaşlı Saiss forma giymiyor. Hırvatlar'da da sağ bek Juranovic sakatlığı nedeniyle görev yapamıyor. İki ülke bu kupada aynı grupta yer almış ve taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmışlardı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, maç başladı.

GOL!

7' Hırvatistan harika bir duran top organizasyonuyla öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta ceza alanına orta yapıldı, Perisic penaltı noktası üzerine kafayla indirdi, Gvardiol iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Hırvatistan-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Zorlu mücadele Uluslararası Khalifa Stadyumu'nda oynanacak. Saat 18.00 başlayacak mücadeleyi Katar'lı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek. Nefes kesecek kapışma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Hırvatistan-Fas maçı 11'leri:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Orsic, Livaja.

Fas: Bono, Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah, Amrabat, El Khannouss, Ziyech, Sabiri, Boufal, En-Nesyri.