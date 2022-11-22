Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar için ücretsiz otobüs seferleri başladı. Higer Bus şirketi tarafından, Doha'nın beş kilit alanından veya taraftarların kaldıkları belli başlı yerlerden stadyumlara ve bunun yanı sıra biletli taraftarlar için metro istasyonlarından stadyumlara otobüs seferleri planlandı. Otobüs servis ekibinin müdürü, "Lusail Iconic Stadyumu, Ahmad bin Ali Stadyumu, Halifa Uluslararası Stadyumu, Al Thumama Stadyumu ve Al Janoub Stadyumu'na maçlar sırasında ulaşımı sağlayan mobil servis otobüsleri koyduk" dedi.

Brezilya'dan bir futbolsever ise "Orta Doğu'da ilk defa bir maç izliyorum ve etkinlik mükemmel bir şekilde organize edilmiş. Özellikle bu otobüsler çok verimli çalışıyor. Onlar sayesinde günde iki, hatta üç maç bile izleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İHA