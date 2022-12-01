2022 Dünya Kupası C Grubu son maçında iki kritik mücadele oynandı. Polonya ile Arjantin ve Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya geldi.





MEKSİKA'DAN DRAMATİK VEDA

Gruptan çıkma şansı bulunan iki takımdan Suudi Arabistan ile Meksika, Lusail Iconic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Meksika, 47. dakikada Martin ve 52. dakikada Chavez'in attığı gollerle bir anda 2-0 öne geçti.

Polonya'nın Arjantin karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldığı düşünülürse, Meksika üç farklı kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracaktı.

Polonya mücadeleyi kaybetti, ancak Meksika turu getirecek üçüncü golü bulamadı. Üstüne üstlük 90+5'te Al Dawsari'nin golüyle fark bire indi. Bu skorla birlikte Meksika, Dünya Kupası'na dramatik bir veda yapmış oldu.

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ARJANTİN'İN PENALTI KEHANETİ!

1978 Dünya Kupası'nda Mario Kempes, Arjantin Milli Takımı'nda yerini almıştı. Dünya Kupası'nın favori takımlarından Arjantin 3. maçına çıktı. Söz konusu maçta Arjantin penaltı kazandı.

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Meşin yuvarlağın başına Mario Kempes geçti. Hakem düdüğünü çaldı ve Kempes topa vurdu, fakat penaltı gol ile sonuçlanmadı. Daha sonra 1978 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin oldu.

YİNE DİREK YİNE ŞAMPİYON ARJANTİN

1986 Dünya Kupası'nda boy gösteren takımlardan Arjantin, 3. maçına çıktı. Oynanan karşılaşmada hakem Arjantin lehine penaltı kararı verdi ve topun başına futbolun efsane ismi Diego Maradona geçti. Arjantinli yıldız topa vurdu fakat meşin yuvarlak filelerle buluşmadı. 1986 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin oldu.





PENALTI DEJAVUSU

Polonya, 2022 Dünya Kupası C Grubu'nun 3'üncü haftasında Arjantin'le karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakanın 39. dakikasında Arjantin penaltı kazandı. Topun başına dünya yıldızı Lionel Messi geçti ve vuruşu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci kurtardı ve Messi büyük bir şok yaşadı.

1978 Dünya Kupası'nda Kempes, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve şampiyon Arjantin oldu.

1986 Dünya Kupası'nda Maradona, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve şampiyon Arjantin oldu

2022 Dünya Kupası'nda Messi, Arjantin'in 3. maçında penaltıyı kaçırdı ve sonucu tüm futbolseverler heyecanla bekliyor.





ARJANTİN POLONYA'YI SAHADAN SİLDİ

Grubun diğer maçı ise Stadyum 974'te oynandı. İlk maçında Suudi Arabistan'a mağlup olarak tüm dünyayı şaşırtan Arjantin, Polonya ile karşı karşıya geldi.





Mücadelenin tamamında Tangocuların üstünlüğü ile vardı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 46. dakikasında Arjantin Mac Allister ile 1-0 öne geçti.

Son sözü ise 67. dakikada Julian Alvarez söyledi. Arjantin böylece lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

TARTIŞMALI PENALTI

Mücadelede dakikalar 39'u gösterdiğinde Arjantin'de sol kanattan arka direğe doğru gönderilen topa Lionel Messi yükseldi. Süperstarın zor da olsa yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti, ancak bu pozisyonda Messi yerde kaldı.





Hakem Danny Makkelie, VAR tarafından pozisyonu incelemeye davet edildi. Pozisyonda Polonya kalecisi Wojciech Szczesny, parmak uçlarının Messi'ye temas ettiği görüldü.

Pozisyonu izleyen Hakem Makkelie penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi'nin sağ köşeye yaptığı vuruşta Polonyalı kaleci muhteşem bir refleksle topu kornere çeldi.





İTİRAF

Mücadelenin ardından kameraların karşısında geçen Szczesny, hakemin pozisyonu izlemek üzere saha kenarına gittiği anlarda yaşananları açıkladı. 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi; "Penaltı verileceğini düşünmedim.

Penaltı kararından önce Messi ile konuştuk. Ona penaltı verilmeyeceğin dair kendisiyle 100 Euro'ya bahse gireceğimi söyledim. Hakemin kararının ardından bahsi kaybettim" ifadelerini kullandı.

Başarılı kaleci ayrıca gülerek; "Oyuncuların bahis oynaması yasak. Belki de ceza alacağım" diye şaka yaptı.





SZCZESNY'NİN KARİYERİ

Futbola ülkesinde başlayan başarılı kaleci 2006 yışında 50 bin Euro karşılığında Arsenal U18 Takımı'na transfer oldu.

2009 yılında Brentford'a kiralanan başarılı oyuncu, bir sezon da Roma'da kiralık olarak forma giydi. Arsenal kariyerinde, tüm kulvarlarda 181 maça çıkan Szczesny, Temmuz 2017'de 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.