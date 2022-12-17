2022 Dünya Kupası finali için geri sayıma geçildi... Pazar günü Katar'ın ev sahipliğindeki turnuvada Kylian Mbappe'li son şampiyon Fransa, Lionel Messi'li Arjantin ile kozlarını Lusail Stadı'nda paylaşacak. Zorlu randevu öncesi her iki ülkenin futbol federasyonları da oyuncuların motivasyonunu bir kat daha artırmak adına primleri belirledi.





2018'de 300 bin Euro almışlardı

2018'de kupayı havaya kaldıran Fransa'da oyunculara kişi başı 300 bin Euro dağıtılmıştı. Ancak bu kez rakam çok daha büyük olacak. Horozlar bir kez daha zafere uzanırsa, futbolcuların her birine 1 milyon Euro dağıtılacak.

İlgili Haberler Futbol dünyasında Sinisa Mihajlovic hüznü





Kaybetseler de primi alıyorlar...

İkincilik halinde ise Fransız oyuncular, bu paranın yarısını ceplerine koyacak. Son Dünya Kupası maçına çıkacak Messi ve arkadaşlarına Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk halinde kişi başı 1.3 milyon Euro dağıtacak. Tangocular yenilmeleri halinde ise 500 bin'er Euro alacaklar.

FIFA'dan 41 milyon Euro

İki ülke federasyonu elbette bu primleri dağıtırken, FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon Euro, finaliste de 30 milyon Euro para ödülü verecek.



