Dünya Kupası'nda milli doping! Fransa ve Arjantin...
2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi... Bugün Hırvatistan-Fas üçüncülük mücadelesi yarın ise Fransa-Arjantin finali oynanacak. Yaklaşık 1 aylık serüven sonunda Fransa, pazar günü 'son şampiyon' unvanını korumayı başarırsa hatırı sayılır bir prim alacak. Lionel Messi'li Arjantin mutlu sona ulaşırsa daha dolgun bir bonusa sahip olacak.
2022 Dünya Kupası finali için geri sayıma geçildi... Pazar günü Katar'ın ev sahipliğindeki turnuvada Kylian Mbappe'li son şampiyon Fransa, Lionel Messi'li Arjantin ile kozlarını Lusail Stadı'nda paylaşacak. Zorlu randevu öncesi her iki ülkenin futbol federasyonları da oyuncuların motivasyonunu bir kat daha artırmak adına primleri belirledi.
İlgili Haberler
2018'de 300 bin Euro almışlardı
2018'de kupayı havaya kaldıran Fransa'da oyunculara kişi başı 300 bin Euro dağıtılmıştı. Ancak bu kez rakam çok daha büyük olacak. Horozlar bir kez daha zafere uzanırsa, futbolcuların her birine 1 milyon Euro dağıtılacak.
İlgili Haberler
Kaybetseler de primi alıyorlar...
İkincilik halinde ise Fransız oyuncular, bu paranın yarısını ceplerine koyacak. Son Dünya Kupası maçına çıkacak Messi ve arkadaşlarına Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk halinde kişi başı 1.3 milyon Euro dağıtacak. Tangocular yenilmeleri halinde ise 500 bin'er Euro alacaklar.
FIFA'dan 41 milyon Euro
İki ülke federasyonu elbette bu primleri dağıtırken, FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon Euro, finaliste de 30 milyon Euro para ödülü verecek.