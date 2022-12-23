Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Meksika ile mücadele eden ve 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular arasına giren Guillermo Ochoa sürpriz bir transfere imza attı.

Guillermo Ochoa'nın 2020 Sezonunda Yaptığı En İyi Kurtarışlar





Avrupa'da daha önce Ajaccio, Malaga, Granada ve Standard Liege gibi kulüplerde oynayan, 2019 yılından bu yana Meksika ekibi America'da forma giyen 37 yaşındaki Ochoa, İtalya Serie A ekibi Salernitana ile 6 aylık bir sözleşme imzaladı.

Geçmiş yıllarda Fenerbahçe 'nin de Transfer gündeminde olan Ochoa, kariyerinde ilk kez Serie A'da mücadele edecek.