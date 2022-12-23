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Dünya Kupası'nda Meksika ile tarihe geçen Ochoa'dan sürpriz transfer

Meksika ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele ederek 5 farklı Dünya Kupası'nda oynayan futboclular arasına giren 37 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa, İtalya Serie A ekibi Salernitana'ya transfer oldu.

23 Aralık 2022, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
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Dünya Kupası'nda Meksika ile tarihe geçen Ochoa'dan sürpriz transfer

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Meksika ile mücadele eden ve 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular arasına giren Guillermo Ochoa sürpriz bir transfere imza attı.

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Avrupa'da daha önce Ajaccio, Malaga, Granada ve Standard Liege gibi kulüplerde oynayan, 2019 yılından bu yana Meksika ekibi America'da forma giyen 37 yaşındaki Ochoa, İtalya Serie A ekibi Salernitana ile 6 aylık bir sözleşme imzaladı.

Geçmiş yıllarda Fenerbahçe 'nin de Transfer gündeminde olan Ochoa, kariyerinde ilk kez Serie A'da mücadele edecek.

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