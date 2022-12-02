Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Birçok önemli anların yaşandığı dev organizasyonda E Grubu'ndaki yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Grupta Almanya, İspanya, Japonya ve Kosta Rika yer alıyordu. Herkes Almanya ve İspanya'yı grubun favorisi olarak gösterirken, beklenmedik bir gelişmeyle Japonya turnuvaya damga vurdu. Son maçta İspanya'yı yenerek gruptan çıkan Japonlar, attığı ikinci golle dünyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

ALMANLARI DEVİRDİLER

Grubun ilk sürprizi Japonya'nın Almanya'yı 2-1 mağlup etmesiyle gerçekleşti. Panzerler Dünya Kupası'na mağlubiyet şoku ile başladı.





KOSTA RİKA SÜRPRİZİ

İlk maçta Almanya'yı deviren Japonya, grubun ikinci maçında Kosta Rika ile karşılaştı. Maçın favorisi Japonya'ydı ancak Kosta Rika mücadeleyi 1-0 kazanarak grupta beklenmedik bir gelişme yaşanmasına daha neden oldu.

DEV MAÇTAN 1'ER PUAN ÇIKTI

Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci raundunda İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. İspanyolların Alvaro Mora ile 1-0 öne geçtiği mücadelede Almanlar, Niclas Fülkrug'un golüyle umutlarını sürdürüp tur şansını son maça bıraktı.

ALMANLAR ŞOKTA

Tur şansını son maça bırakan Almanya ise Kosta Rika ile karşılaştı. Panzerler mücadelenin 90 dakikası sonucunda rakibini 4-2 mağlup ederek gruptaki puanını 4'e yükseltti. İspanya da grupta 4 puanda yer alıyordu ancak İspanyolların Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etmesi averajın artmasına neden oldu. Panzerler bu sonuçlarla turnuvaya veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.





MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN AN

Gruba Almanya galibiyetiyle başlayan ancak Kosta Rika yenilgiyle şaşırtan Japonya, dün zorlu İspanya karşısına çıktı. 12. dakikada Alvaro Morata'nın golüne engel olamayan Japonlar ikinci yarının başında Ritsu Doan ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.





Bu golden 3 dakikada sonra dakika 51'de ise çok tartışmalı bir an yaşandı. Ceza sahasının sağ çaprazında Ritsu Doan sol arka direğe doğru topu yerden gönderdi. Orada Kaoru Mitoma topu içeri çevirdi ve Ao Tanaka golü attı. Ancak hakem Victor Gomes, yardımcı hakeme de uyarak Mitoma'nın pozisyonda topu çizgiyi geçtiğini belirterek golü iptal vermedi.

Sonrasında yapılan VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiye geçmediği kararı çıktı ve Japonya, İspanya karşısında 2-1 öne geçmiş oldu. Mücadelenin 90 dakikası da bu skorla tamamlandı ve Japonlar, İspanya ve Almanya'nın bulunduğu gruptan 6 puanla lider olarak çıktı.

DÜNYA O POZİSYONU KONUŞUYOR

Japonya'nın golü öncesinde topun çizgiyi geçip geçmediği yönünde dünya basını tartışma başlattı.

USA Today, topun çizgiyi geçtiğinin düşünülmesinin kamera açıları sebebiyle olduğunu belirterek fotoğrafa bakılınca çizgiyi geçmediğinin görüldüğünü belirtti.

Almanya'nın önde gelen basın aracı BILD ise Japonya'nın golünü 1966 Dünya Kupası Finali'nde Geoff Hurst'ün Almanların kalesine attığı golü örnek göstererek, "o golde top çizgiyi nasıl geçtiyse dün de Japonya'nın golü öncesinde top öyle çizgiyi geçmişti" ifadelerini kullanarak tepki gösterildi.





Telegraph ise yine aynı şekilde topun izdüşümünü ön planda tutarak "Topun çimlerin üzerindeki kısmı açıkça çizginin üzerinde olmasına rağmen, 'topun eğriliği' nedeniyle belirli bir kısmı çizginin üzerinde. Bunu, köşe vuruşunu kullanan futbolcuların topu çeyreğin biraz dışına koymasına benzetebiliriz, bu kurala uygundur" ifadelerine yer verilmiş.

Globo.com, Brezilya'da yayınlanan Troca de Passes programında topun çizgiyi neden geçmediği tartışıldı ve izdüşüm olarak görsellerle detaylı bir şekilde anlatıldı. Programda yorumcu olan Sandro Meira Ricci, optik illüzyonun açıya bağlı olarak yanıltıcı olabildiğini ifade ederek bir görüntü ile kararın doğruluğunu gösterdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜ:







