2022 Dünya Kupası tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor... Grup etaplarının sona ermesinin ardından son 16 etabına geçilmişti. Son 16'da Japonya-Hırvatistan karşılaşmasıyla Katar'da ilk kez bir maç uzatmalara ve seri penaltı atışlarına gitmişti. Mücadelede çeyrek final biletini son dünya ikincisi Hırvatistan alırken, ertesi gün de Fas-İspanya karşılaşmasında turu geçen taraf sürpriz bir şekilde seri penaltılarla Fas olmuştu.

Arjantin'in kalecileri Dünya Kupası çeyrek finaline hazırlanıyor

Golcüler kadar kaleciler de yıldızlaştı

Dev turnuvada tam 31 kez penaltı atışına şahitlik ettik. İlginçtir ki golcüler kadar kalecilerin de yıldızlaştığı Katar 2022'de file bekçilerinin penaltı kurtarışları da ön plana çıktı.

İki kattan fazla arttı!

1966'dan 2018'e kadar Dünya Kupası'nda atılan penaltıların kurtarılma oranı yüzde 17'ydi. Yani 100 penaltının ancak 17'si kaleciler tarafından çıkarılabiliyordu. Ancak gelişen futbolda kalecilerin çalışma metotlarının değişmesiyle birlikte özellikle 2022 Dünya Kupası'nda yüzde 17 olan penaltı kurtarma oranı tam yüzde 35'e çıktı! Bu da iki kattan fazla bir artış demek... Kullanılan 31 penaltının 11'ini kaleciler çıkarmayı başardı.

71'den, 58'e düştü

2 penaltının da auta gittiğini hesap edersek 31 penaltı atışının 13'ü başarısızlıkla sonuçlandı. Bu rakamın yüzdelik hesabına gelirsek; son Dünya Kupaları'nda penaltıların gole çevrilme oranı yüzde 71'di. Katar 2022'de bu rakam yüzde 58'e kadar geriledi.





Polonya maçlarında...

Öte yandan grup etaplarında maçlarında en çok penaltı kaçırılan ülke Polonya oldu. Kırmızı-Beyazlılar, Meksika karşısında süperstarı Robert Lewandowski'yle penaltı atışından yararlanamazken, Suudi Arabistan karşılaşmasında Suudi Salem Al Dawsari penaltıyı kaçırdı, Arjantin mücadelesinde de yıldız oyuncu Lionel Messi vuruşunu gole çeviremedi.

4'er tane kaçtı

Seri penaltı atışlarında ise Japonya-Hırvatistan karşılaşmasında tam 4 vuruşta top ağlarla buluşmadı. Bu şutların 3'ü Japonya'ya ait olunca Uzakdoğu ekibi turnuvaya veda etti. Fas-İspanya mücadelesinde de seri penaltılarda 4 vuruş gole çevrilemedi. Bu şutların da 3'ü 2010 Dünya şampiyonu İspanya'ya ait olunca Avrupa devi, Katar'a havlu attı.

İşte kaçırılan penaltı atışları

R.Lewandowski / Polonya-Meksika

A.Davies / Kanada-Belçika

A.Dawsari / Suudi Arabistan-Polonya

L.Messi (Arjantin-Polonya)

A.Ayew / Gana-Uruguay

T.Minamino / Japonya-Hırvatistan

K.Mitoma / Japonya-Hırvatistan

M.Livaja / Japonya-Hırvatistan

M.Yoshida / Japonya-Hırvatistan

P.Sarabia / İspanya-Fas

C.Soler / İspanya-Fas

B.Benoun / İspanya-Fas

S.Busquets / İspanya-Fas

Atalay Özçelikli / Fanatik.com.tr



