Fenerbahçe 'nin yıldız ismi Enner Valencia şova devam ediyor... Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler'de performansı zirve yapan yıldız oyuncu 22 maçta 15 gol, 4 asiste ulaştı. 33 yaşındaki futbolcu attığı goller ve oynadığı oyunla tüm dikkatleri üzerine çekerken, Süper Lig 'in de krallık yarışında zirveye oturdu.





Yönetim harekete geçti

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe yönetimi şimdiden harekete geçti. Valencia'yı elinden kaçırmak istemeyen Başkan Ali Koç ve ekibi, deneyimli oyuncunun menajeriyle temaslara başladı. 2020 yılında Meksika temsilcisi Tigres'ten kadroya katılan golcü futbolcu ile Dünya Kupası'ndan hemen sonra yeni sözleşme imzalanması hedefleniyor.

'Kupa sonrası seçenekleri değerlendireceğiz'

Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas da yıldız oyuncunun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyleyen Vargas, "Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz. Ancak şunu söylemeliyim; Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de" ifadelerini kullanmıştı.

'En iyi performans...'

Vargas'ın da dediği gibi Enner Valencia tamamen Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Katar'daki dev turnuva öncesinde, "Bu ekip, 2014 Brezilya'dakinden daha genç. Fakat daha deneyimli olanları nasıl dinlemeleri gerektiğini biliyorlar ki bu çok önemli. Kendimize güvenen bir ekibiz. Umarım gruptan çıkmayı başarabilir ve ülkemizin tarihindeki en iyi Dünya Kupası performansına ulaşabiliriz. Kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmayı umuyoruz" demişti.

Açılış maçında iki gol attı, ilki yaşattı!

33 yaşındaki yıldız dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'na da harika başladı. Açılış maçında ev sahibi Katar'la karşılaşan Ekvador rakibini Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 devirdi. Bu sonuçla turnuvaya 3 puanla başlayan Ekvador aynı zamanda Katar'a da bir ilki yaşattı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir ev sahibi ülke açılış maçını kaybetti.





Fenerbahçe'den sürpriz paylaşım

Karşılaşmanın hemen ardından Fenerbahçe'den de bir paylaşım gelmişti. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun birlikte paylaştıkları fotoğrafa Valencia'yı shoplayarak güneş gözlüklü gülümseyen yüz emojisiyle yeniden paylaştı. Bu fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım:

Dünya onu konuştu!

2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan ve maçın adamı seçilen başarılı oyuncu için dünya basınında da flaş ifadeler kullandı. Milyonların izlediği açılış maçında 2 golle yıldızlaşan Valencia'dan dünya basını işte böyle bahsetti:

L'EQUIPE (Fransa): Valencialı Ekvador, kolayca kazandı! LA NACİON (Arjantin): Valencia, Katar'ın açılış partisini mahvetti. HERALDO (Arjantin): Ekvadorlu Valencia, futbol dersi verdi. AS (İspanya): Milli kahraman, Enner Valencia! MARCA (İspanya): Valencia'ya sahip olmanın zenginliği. UOL ESPORTE (Brezilya): Enner Valencia Ekvador için Dünya Kupası rekorları kırdı. RECORD (Portekiz): Enner Valencia parladı, Ekvador kazandı. REUTERS: Ekvador'un Süperman'i. EUROPA PRESS: Valencia ev sahibinin hayallerini bitirdi. YAHOO: Enner Valencia Altın Ayakkabı liderliğini erkenden ele geçirdi.

Hollanda'yı da affetmedi

Valencia için övgüler yağarken tecrübeli forvet bu akşam Ekvador'la birlikte ikinci maçına çıktı. Güney Amerika ekibi, Avrupa devlerinden Hollanda ile kozlarını paylaştı. İlk maçlarını kazanan iki ekibin kapışması 1-1 sonuçlandı. Portakallar'ın sayısı Cody Mathes Gakpo'dan gelirken, Ekvador'a beraberliği getiren golü yine kaptan Enner Valencia kaydetti. 2022 Dünya Kupası'nda 2. maçında 3. golüne ulaşan ve ülkesinin skor yükünü omuzlayan deneyimli forvet ayrıca bir rekor daha kırdı.

Tarihe geçti

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son altı golü kaydeden Enner Valencia; Eusebio (Portekiz), Paolo Rossi (İtalya) ve Oleg Salonko'dan (Ukrayna) sonra turnuva tarihinde ülkesi adına altı gollük seri yakalayan dördüncü isim oldu. Valencia 2022 Dünya Kupası boyunca adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.





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