Dünya Kupası'nda Enner Valencia şoku! Hollanda-Ekvador maçında sedyeyle çıktı!
Açılış maçında Katar karşılaşmasında 2 gol atan, bugün de Hollanda ağlarına 1 gol bırakan Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na damga vuruyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, Ekvador'a puanları getirirken, iki maçtır şanssız anlar yaşıyor. Katar mücadelesinde sakatlanıp 77'de oyundan çıkan 33 yaşındaki oyuncu, bugün de Hollanda karşısında sakatlandı ve sedyeyle kenara geldi!
Fenerbahçe 'de sezona harika başlayan ve 22 maçta 15 gol, 4 asiste ulaşarak çok formda bir şekilde Dünya Kupası'na giden Enner Valencia, Katar'da da şova devam ediyordu.
Açılış maçında attığı iki golle Katar'ı yıkan ve ilk kez bir ev sahibine açılış karşılaşmasını kaybettiren Ekvadorlu yıldız bu akşam da Hollanda karşısında ağları sarsmayı başardı.
Dünya Kupası'nda 2. maçta 3. golüne ulaşan Enner Valencia 90. dakikada sakatlandı, sedyeyle kenara geldi.
Hatırlanacağı üzere Valencia, Katar maçında da sakatlanmış ve 77'de oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Yıldız oyuncunun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
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