Fenerbahçe 'de sezona harika başlayan ve 22 maçta 15 gol, 4 asiste ulaşarak çok formda bir şekilde Dünya Kupası'na giden Enner Valencia, Katar'da da şova devam ediyordu.





Açılış maçında attığı iki golle Katar'ı yıkan ve ilk kez bir ev sahibine açılış karşılaşmasını kaybettiren Ekvadorlu yıldız bu akşam da Hollanda karşısında ağları sarsmayı başardı.

Dünya Kupası'nda 2. maçta 3. golüne ulaşan Enner Valencia 90. dakikada sakatlandı, sedyeyle kenara geldi.

Hatırlanacağı üzere Valencia, Katar maçında da sakatlanmış ve 77'de oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Yıldız oyuncunun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Enner Valencia'nın Tigres'teki en güzel golleri