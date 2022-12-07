Çeyrek Final eşleşmeleri eşleşmeler belli oldu, Fas İspanya’yı penaltılarda geçip adını çeyrek finale yazdırdı ve son 8’de Portekiz’le eşleşti.

Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı hızla devam ederken tüm Dünya nefesini tuttu ve şampiyonun kim olacağını bekliyor. Son 8’de futbolseverler yine heyecanı dorukta yaşayacak ve Hollanda - Arjantin, Hırvatistan – Brezilya, İsviçre – Fransa ve dün akşam gerçekleşen maçlardan sonra Fas – Portekiz karşılaşmalarını izleyecek.

Turnuva başında misli.com Dünya Kupası Tahmin Ağacı katılımcıların %31’i Brezilya şampiyon olur derken, %28’lik kesim ise Arjantin’in şampiyonluğunu tahmin etti. Almanya’nın Turnuvaya erken vedası ve İspanya’nın çeyrek finale çıkamaması ise uzun vadeli bahislerde bahisseverlerin tahminlerini bozmuş oldu. Almanya ve İspanya, Brezilya, Arjantin ve Fransa’dan sonra en çok şampiyonluğu tahmin edilen ülkelerdi.

Gelinen son durumda uzun vadeli bahislerde Brezilya’nın şampiyonluğu 2.31 orana kadar düşerken, Fransa’nın şampiyonluğuna 4.00 oran verildi. Arjantin, Portekiz ve İngiltere’nin şampiyonluk oranları ise eşitlendi ve 5.50 oldu. Bu 3 ülkeyi 11.00 oranla Hollanda, 23.00 oranla Fas ve 26.00 oranla Hırvatistan takip ediyor.

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