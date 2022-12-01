2022 Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken Sırp basınından şoke edici iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Vlahovic'in yedek kalma sebebinin araştırılmasıyla birlikte bölgeye hakim olan gazeteci Richard Wilson'dan akıl almaz bir iddia geldi.

VLAHOVIC NEDEN OYNAMIYOR?

Dünya Kupası arası öncesinde Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 10 resmi maçta 6 gol - 1 asistlik performans sergileyen ve turnuvaya oldukça formda gelen Dusan Vlahovic'in Katar'da beklentilerin altında süre alması soru işaretleri oluşturmuştu.

HOCASI SAKAT DEDİ AMA...

Brezilya maçında oyuna sonradan dahil olan ve Kamerun mücadelesinde ise hiç süre alamayan yetenekli futbolcunun neden oynatılmadığı konusunda açıklamalarda bulunan Sırbistan teknik direktörü Dragan Stojkovic, oyuncusunun sakat olduğunu öne sürmüştü.

"HAZIRIM" MESAJI VERMİŞTİ

Dragan Stojkovic'in bu demecinin ardından paylaşımda bulunan Dusan Vlahovic ise "hazırım" mesajı vermiş ve hocasının açıklamalarını yalanlamıştı. Şimdi ise Dusan Vlahovic'in Katar'da forma şansı bulamamasının sebebinin bahsi geçen yasak aşk skandalı olduğu iddia edildi.

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TWITTER'DAN SKANDALI PAYLAŞTI

Twitter hesabından bir flood paylaşan gazeteci, Sırbistan Milli Takımı'nda skandal yaşandığını öne sürdü.

Wilson, Dünya Kupası öncesinde yapılan kampta takıma moral vermeleri için ailelerin de kampa davet edildiğini, bu sırada birtakım problemler yaşandığını söyledi.









YASAK İLİŞKİ ŞOKU!

İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu.

Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.









ADEM LJAJIC'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı.

İddialarda adı geçen Sofija Milosevic, Fatih Karagümrüklü Adem Ljajic'in de eski sevgilisi. Ljajic Sofija'nın eski takım arkadaşı Jovic'le birlikte olduğunu öğrenince futbola küsmüştü.









SIRBİSTAN DÜNYA KUPASI'NDA NE YAPTI?

Sırplar ilk maçta Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. İkinci maçta Kamerun'la 3-3 barebere kaldılar ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdılar. Son maçta Brezilya Kamerun'u yener, Sırbistan da İsviçre'yi mağlup ederse gruptan çıkabilecekler. 3 puanı bulunan İsviçre ile berabere kalırlarsa diğer maçın sonucuna bakmaksızın Dünya Kupası'na veda edecekler.



